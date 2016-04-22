Пекин, 22 апреля, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Народный банк Китая четвертый день подряд прибег к операции обратного РЕПО. На этот раз центробанк КНР разместил на межбанковском рынке 240 млрд юаней ($37,02 млрд). Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Народного банка Китая.

wsj.com Китайский юань

Как и во всех предыдущих случаях доходность операций составила 2,25%. Операции проведены на 7-дневный срок. Активность центробанка КНР на этой неделе обуславливается «необходимостью поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке на приемлемом уровне», пишет «Синьхуа».

На этой неделе Народный банк Китая влил в национальную экономику около $100 млрд. Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 апреля центробанк Китая в очередной раз провел операции РЕПО, влив в национальную экономику 260 млрд юаней ($40,1 млрд).

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.