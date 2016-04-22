Новосибирск, 22 апреля, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Новосибирские следственные органы переквалифицировали дело об убийстве 16-летней школьницы на более тяжкую статью. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, 16-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ранее дело рассматривалось по менее тяжкой части этой же статьи.

ИА REGNUM Подозреваемому в убийстве новосибирской школьницы ужесточили статью

«В ходе расследования уголовного дела допрошено большое количество свидетелей, в том числе сверстники, одноклассники и педагоги обвиняемого и потерпевшей, произведены многочисленные осмотры и следственный эксперимент, получены результаты различных экспертиз. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. В настоящее время подросток содержится под стражей», — подчеркнули ИА REGNUM в региональном следственном управлении.

Несмотря на всю тяжесть обвинений, подростку грозит от силы до 10 лет лишения свободы — это в России максимальный срок наказания для молодых людей, не достигших 18-летия. Стоит отметить, что родители погибшей уже обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ужесточить уголовный закон в отношении несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что третья психиатрическая экспертиза признала новосибирца, подозреваемого в убийстве сверстницы, ограниченно вменяемым. Врачи нашли у молодого человека шизотипическое расстройство, а сексолог московского Института имени Сербского обнаружил у него вероятную склонность к садизму.

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Напомним, что вечером 28 августа 2015 года в одном из коттеджей Первомайского района города Новосибирска было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан несовершеннолетний молодой человек, находившийся на месте преступления. После допроса следователь предъявил ему обвинение в совершении данного преступления. Было заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд же оставил молодого человека под домашним арестом. Решение всколыхнуло новосибирскую общественность. Появилось мнение, что юноша может избежать наказания из-за влиятельного отца. Позже обвиняемый все же был арестован. Ему были проведены несколько психиатрических экспертиз, но только третья из них смогла определить его психическое состояния.

Все это время родители, родственники и неравнодушные новосибирцы добиваются объективного расследования убийства девочки. Неоднократно в Новосибирске и в других городах России проходили митинги.

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В феврале дело об убийстве школьницы было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Новосибирской области.