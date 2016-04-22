Хабаровск, 22 апреля, 2016, 05:10 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации от Хабаровского края Виктор Озёров и Александра Шишкин обнародовали свои доходы за 2015 год. Согласно официальным декларациям, сенаторы заработали свыше 17,7 миллионов рублей. Однако особый интерес представляет супруга сенатора Александра Шишкина, которая в прошлом году, ни копейки не заработав, имеет в собственности четыре квартиры и дорогостоящий пикап, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Богач и бедняк. Плакат. 1902 год. Фрагмент

Читайте также: Сенаторы от Приморья: 17,8 млн рублей дохода и недвижимость в США

Как сообщало ИА REGNUM, члены Совета Федерации от Приморского края Вячеслав Фетисов и Светлана Горячева в 2015 году заработали более 17,8 миллионов рублей. В данном случае отличилась семья сенатора Фетисова: супруги задекларировали земельный участок, жилой дом и квартиру в Соединённых Штатах Америки.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озёров задекларировал 4,9 млн рублей. Кроме того, сенатор от законодательной ветви Хабаровского края владеет долей земельного участка (½ от 355 квадратных метров) и долей жилого дома (¼ от 136,20 квадратных метров).

Вместе с супругой — она за 2015 год заработала 183 652 тысячи рублей — Виктор Озёров имеет в собственности квартиру (160,60 квадратных метров). За женой также числится ещё одна квартира (51,80 квадратных метров). Всё имущество семьи находится в России, транспортных средств не зарегистрировано.

Читайте также: Жена сенатора от Якутии заработала в 3,5 раза больше, чем он сам

Член аналогичного комитета в Совете Федерации Александр Шишкин заработал в прошлом году на порядок больше своего коллеги. Представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края обнародовал свыше 12,8 миллионов рублей. Кроме того, на него зарегистрированы две элитные иномарки Mercedes-Benz S-Class Mercedes-Maybach S 500 4MATIC и Ferrari 360 Spider F1.

Примечательно, что в декларации доход супруги Александра Шишкина не указан, хотя при этом ей удалось приобрести сразу три квартиры (627,4 квадратных метров), пять машино-мест и пикап Toyota Hilux.