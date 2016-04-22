Кемерово, 22 апреля, 2016, 04:27 — ИА Регнум. В нынешнем году из кемеровского аэропорта будут открыты новые направления — на Санкт-Петербург, Симферополь, кроме того, появятся новые рейсы в Москву и Сочи. В ближайшем будущем планируется открыть международные направления в Молдавию, Киргизию, а также Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Египет, Германию. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба администрации Кемеровской области, на встрече с губернатором Аманом Тулеевым заявил президент компании AEON Corporation Роман Троценко.

skyscrapercity.com px-Кемерово (аэропорт), терминал внутренних авиалиний

В марте холдинг «Новапорт», входящий в состав AEON Corporation, приобрел у компании «Сибирский деловой союз» контрольный пакет акций международного аэропорта «Алексей Леонов». Уже в 2016 году планируется благоустроить и реконструировать территорию аэропорта в соответствии с новыми федеральными требованиями безопасности, открыть длительную стоянку для автомобилей, реконструировать въезд со стороны основной автотрассы.

Объем инвестиций в развитие кемеровского аэропорта составит более 1 млрд рублей, а с учетом господдержки — более 1,7 млрд рублей.

Аман Тулеев обратил внимание представителей компании на еще один перспективный объект в Кузбассе — аэропорт в Таштаголе. «Интерес туристов к курорту в Шерегеше заметно растет как у россиян, так и у отдыхающих из других стран. Поэтому важнейшая задача — расширить взлетную полосу и наладить авиасообщение Таштагола с соседними регионами», — подчеркнул губернатор. В результате достигнута договоренность об участии компании в реконструкции аэропорта Таштагола.

Шерегеш — один из самых популярных горнолыжных курортов в России и самый популярный — в Западной Сибири. Трассы расположены на склонах горы Зеленая, в нынешнем сезоне курорт посетили более 1 млн туристов.