Вашингтон, 22 апреля, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Американская компания Boeing рассматривает возможность создания новой узкофюзеляжной модели своего самолёта 737 серии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Предполагается, что новый самолёт должен будет заменить модель Boeing 737 Max, которую компания планирует выпустить на рынок в 2019 году. Модель, предварительно получившая название 737 Max 7X, будет иметь 150 мест вместо 126 мест у 737 Max, а также сможет летать на более длинные расстояния.

Напомним, ранее стало известно о планах Boeing до июня текущего года сократить 4,5 тысячи рабочих мест с целью снижения издержек на фоне растущей конкуренции со стороны Airbus.