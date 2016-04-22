Якутск, 22 апреля, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Проработка проекта строительства моста через Лену вступает в активную фазу. Ожидается, что до конца апреля китайская строительная корпорация Sinohydro Corporation Limited сформирует предложения по базовой финансовой модели проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального дорожного агентства министерства транспорта РФ. На основании неё будут определены расчётные параметры будущего сооружения, а также сроки, необходимые на возведение моста.

staticflickr.com Мост

Читайте также: Китайские инвесторы серьезно настроены построить в Якутии мост через Лену

Сейчас ведётся реализация плановых мероприятий и обмен опытом российских и китайских дорожников в соответствии с меморандумом о намерениях, который в декабре 2015 года был заключён Росавтодором с корпорацией Sinohydro Corporation Limited.

Решение установить крайним сроком представления финпроекта 30 апреля было принято по итогам трехсторонней встречи представителей федерального дорожного агентства, правительства Якутии и китайской компании.

Напомним, что ранее представители китайской корпорации заявляли о своих планах представить детали будущего проекта мостового перехода уже осенью 2016 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте китайская сторона официально подтвердила, что не отказывается от намерения строить мост через реку Лена в Якутии. «Обе стороны настроены очень серьезно и намерены реализовать этот проект», — отметил Чэн Шицзюнь, глава китайской делегации и заместитель директора департамента Евроазии «Синогидро».

Министр экономики республики Валерий Максимов выразил китайским инвесторам благодарность за их визит и готовность реализовать столь технически трудный проект, не смотря на особенности якутского климата и условия для строительства.