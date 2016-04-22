Москва, 22 апреля, 2016, 03:41 — ИА Регнум. Частные охранные предприятия хотят участвовать в охране государственных объектов. Письмо с соответствующим предложением главнокомандующему войсками Национальной гвардии Виктору Золотову направил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, пишет 22 апреля газета «Известия».

iЧастная охранная организация

По информации издания, Озеров, возглавляющий также Координационный совет негосударственной сферы безопасности, пригласил главкома на встречу с активом этой организации для обсуждения «эффективного использования потенциала негосударственной сферы безопасности в охране общественного порядка» и других вопросов по сотрудничеству.

В частности, представители ЧОПов намерены поставить вопрос о пересмотре списка объектов, подлежащих охране только государственными структурами. Руководители частных охранных предприятий уверены, что способны охранять муниципальные и региональные объекты — от органов власти до инфраструктуры. Для этого они просят создать равные стартовые условия для государственных и частных предприятий.