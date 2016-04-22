Москва, 22 апреля, 2016, 03:04 — ИА Регнум. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал проявлением двойных стандартов резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом ко всем странам-участницам организации ввести санкционный «список Савченко».

Artis Rams Флаг ПАСЕ на черепице. Италия

«А наказание лиц, причастных к неправомерным арестам российских граждан и убийству российских журналистов на Украине, ПАСЕ не интересует? Другие приоритеты? Или для этих парламентариев граждане гражданам рознь? Далекие от демократии и заботы о правах человека двойные стандарты!», — написал Долгов в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала все страны — участницы Совета Европы ввести точечные санкции в отношении лиц, которые, по мнению нынешних украинских властей, причастный к задержанию, аресту, суду и помещению в заключение украинской диверсантки и депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Напомним, Россия вышла из ПАСЕ после того, как организация приняла резолюцию с поправками, согласно которой российская делегация лишается права голоса и права быть представленной в руководящих органах Ассамблеи.