Москва, 22 апреля, 2016, 02:15 — ИА Регнум. Сборная России потерпела поражение в игре с командой Швеции в гостевой игре Евротура, так как провалила второй период. Об этом заявил главный тренер национальной команды Олег Знарок, комментируя итоги встречи, передаёт «Русская служба новостей».

favewallpapers.com Игроки российской сборной по хоккею

Наставник сборной заявил, что сочувствует вратарю Семёну Варламову, так как команда из Швеции забивала голы после грубых ошибок российских игроков в обороне. Знарок также отметил, что на матч приехали новые спортсмены, они играли в новых сочетаниях. Кроме того, по его мнению, на готовности игроков сказалась акклиматизация.

Как передавало ИА REGNUM, Российская хоккейная сборная проиграла команде Швеции со счетом 1:4 в гостевом матче Евротура, которые состоялся 21 апреля в шведской Седертелье. Команды вновь сойдутся на льду Вестероса 23 апреля.

На данный момент сборная Швеции лидирует в общем зачете Евротура по итогам девяти матчей. У шведов 20 очков. Если шведы победят российских хоккеистов второй раз, то они могут гарантировать себе итоговую победу.