Тирасполь, 22 апреля, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук считает, что в ряде последних решений и заявлении депутатов Верховного совета ПМР просматривается тенденция к превращению Приднестровья по факту в парламентскую республику. Об этом Шевчук заявил в эфире Первого приднестровского телеканала.

gospmr.ru Евгений Шевчук

«Можно действительно предполагать, что есть намерение фактически перераспределить полномочия и поменять форму государственного устройства, — сказал президент ПМР. — Я сейчас не хочу говорить, что лучше та форма, эта хуже или наоборот. Я просто хочу сказать, что, скорее всего, есть такие намерения. Но при таких намерениях нужно перераспределять и политическую, и экономическую ответственность за ситуацию в республике в целом».

«Моя позиция: парламентская форма правления для республики в текущей ситуации — это серьезное ослабление Приднестровья, — продолжил Шевчук. — Мы видим парламентскую республику в Молдове, мы видим смешанный механизм парламентско-президентского управления на Украине. Мы видим, кстати, как некоторые элементы, похожие на украинские, присутствуют уже в приднестровском информационном поле. До этого кризиса на Украине, как говорят аналитики, где-то за год до кризиса тоже коммерческие СМИ определенных олигархов на Украине постоянно «долбали» по президенту, правительству: «Все плохо, все плохо». Потом за год до президентских выборов на Украине произошло то, что произошло. И мы видим, что действительно стало, к сожалению, не очень хорошо. Поэтому я не сторонник революционных подходов, а сторонник того, чтобы происходило все эволюционно, — люди должны определяться на выборах».

Шевчук напомнил, что на сегодняшний день в ПМР по конституции — президентская форма правления. «И при президентской форме правления парламент добивается того, чтобы, допустим, проверять президента? Нет вопросов: проверять те или иные элементы необходимо. Есть для этого прокуратура, Счетная палата. То есть нужно эти моменты обсуждать и решать. Вместе с тем есть соответствующие конституционные положения, есть Российская Федерация, где определена соответствующая форма правления и концепция взаимодействия представительных органов и президентской вертикали. Если мы говорим о гармонизации законодательства, то почему, мне интересно, в своих решениях принимаем совсем иные решения — противоположные конструкции законодательства России? Потому что не нравится просто Шевчук, например? Шевчук не вечный — будет другой президент, но нельзя ломать систему управления, тем более до выборов осталось совсем немного. Тем более, я так понимаю, что политические силы идут тоже на выборы, они, так сказать, победили на парламентских выборах. Чего же бояться? Побеждайте в своей президентской кампании, демонстрируйте эффективность по всем ветвям и органам власти», — подвел итог президент ПМР.