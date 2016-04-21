Москва, 22 апреля, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается в большинстве провинций, за минувшие сутки было зафиксировано пять нарушений перемирия. Об этом говорится в информационный бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом вечером 21 апреля пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщается, три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано на территории провинции Латакия и ещё два нарушения — в провинции Хомс.

«Боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Ахрар аш-Шам» из самодельных реактивных систем залпового огня и минометов дважды обстреляли поселок Кормос в провинции Хомс, а также населённые пункты Кинсибба, Хакур-Тахтани и Ард-эль-Вата в провинции Латакия», — говорится в информационном бюллетене.

Сообщается, что ВКС России по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили.

Тем временем в провинции Хомс продолжаются работы по восстановлению города Эль-Карьятейн. «Ремонтными бригадами сирийских строителей расчищено от завалов 20 метров улиц, восстановлено 200 метров линий электропередач. Саперами обезврежено 11 фугасов, заложенных боевиками при отступлении», — говорится в документе.

В населенном пункте Аль-Блата провинции Латакия восстановлены системы водоснабжения и подачи электроэнергии.

В той же провинции отряды террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» вновь предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Икко, Бшарфа, Нехшебба и Сандран. Из района Аш-Шабаби города Алеппо террористы «Джабхат ан-Нусра» обстреляли из минометов северные районы квартала Шейх-Максуд.