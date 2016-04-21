Москва, 22 апреля, 2016, 01:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Сирии заключены соглашения о примирении с представителями ещё четырёх населенных пунктов в провинции Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России вечером 21 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ed Brambley Маленький пастух. На дальнем плане — башни Пальмиры. Март 2009 года

«В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинции Алеппо. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 69», — говорится в документе.

Сообщается также, что в настоящее время продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевым командиром отряда вооружённой оппозиции, действующего в провинции Хомс.

Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия пока остаётся без изменений — 50, говорится в информационном бюллетене.