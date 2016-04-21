Вашингтон, 22 апреля, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Фаворит предвыборной гонки в США среди республиканцев, миллиардер Дональд Трамп высказался против замены портрета президента Эндрю Джексона (1767−1845) на банкноте в $20 портретом аболиционистки Гарриет Табмен, сообщает New York Post.

Гарриет Табмен

Данную инициативу Минфина США претендент на президентское кресло назвал «политкорректностью в чистом виде». По словам Трампа, портрет президента Джексона «располагался на банкнотах многие-многие годы» и является напоминанием о деятеле, который «на самом деле был очень важен для страны».

«Я хотел бы оставить Эндрю Джексона и выбрать купюру какого-то другого номинала (для размещения портрета Гарриет Табмен — прим. ИА REGNUM). Может быть, мы могли бы сделать это на двухдолларовой банкноте или выпустить другую банкноту», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин США заявил о намерении выпустить банкноты достоинством $20 с новым дизайном, на которых будет изображён портрет борца против рабства и за социальные реформы в XIX Гарриет Табмен.

Ожидается, что новые купюры появятся в 2020 году. Их выпуск предполагается приурочить к столетию принятия 19-й поправки к Конституции США, которая дала женщинам право голосовать.

Напомним, что изображение женщины появлялось на банкнотах США лишь однажды — на Серебряном сертификате номиналом 1 доллар 1886 года был размещён портрет Марты Вашингтон, супруги первого президента Соединённых Штатов Джорджа Вашингтона.