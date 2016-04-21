Мехико, 22 апреля, 2016, 00:46 — ИА Регнум. «Исследование митохондриальной ДНК индейцев из древних могильников Южной Америки уточнило время отделения коренных жителей Нового Света от населения Сибири. Установлено, что этот процесс совпал с последним ледниковым максимумом (17−28 тыс. лет назад). Ученым удалось подтвердить, что южноамериканские индейцы являются прямыми потомками первых обитателей Берингии, которые быстро достигли своей будущей родины, продвигаясь вдоль тихоокеанского побережья. Это движение практически с первых шагов сопровождалось резким повышением численности населения. Но появление европейцев в XVI веке привело к сокращению численности и коллапсу популяций коренных жителей Южной Америки», сообщается на сайте Elementy.ru

Chris Hunkeler Скульптура «Каноэ» в Юконе, Берингия

Берингия — это биогеографическая область и палеографическая страна, связывающая воедино северо-восточную Азию и северо-западную Северную Америку (Берингийский сектор Голарктики). В настоящее время распространяется на территории, окружающие Берингов пролив, Чукотское и Берингово моря. Включает в себя часть Чукотки и Камчатки в России, а также Аляски в США. В историческом контексте она также включала в себя сухопутный Берингов или Берингийский перешеек, неоднократно соединявший Евразию и Северную Америку в единый континент.