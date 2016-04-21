Тирасполь, 22 апреля, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья принял в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы депутатской неприкосновенности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного совета, поправки направлены на приведение нормы действующего законодательства в соответствие с ранее высказанной позиции Конституционного суда.

Уильям Хогарт. Триумф депутатов. 1755

Авторы законопроектов настаивают на необходимости «зафиксировать на законодательном, в том числе конституционном уровне, что депутат Верховного совета не может быть привлечен к ответственности за выраженное им мнение или принятое в процессе депутатской деятельности решение».

«За совершенное правонарушение он привлекается к ответственности на общих основаниях. Право возбудить административное дело предоставлено прокурору, уголовное — председателю Следственного комитета», — сообщили в парламентской пресс-службе.

В свою очередь в правительстве ПМР считают, что принятая парламентариями инициатива расширяет понятие депутатской неприкосновенности. «В действующей редакции есть четкие основания для проведения соответствующей работы на месте преступления с депутатом, его совершившим, а также предусматривается возможность задержания и проведения допроса», — отметил вице-премьер Александр Кисничан.

Новая же редакция гласит: «Депутат Верховного совета обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий, а также по истечении срока депутатских полномочий за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий депутата Верховного совета. Он не может быть задержан, заключен под стражу, подвергнут обыску, а также личному досмотру без согласия Верховного совета».

«Очень сложно представить, каким образом, спустя время после получения разрешения Верховного совета на привлечение к ответственности, следователям добыть доказательства. Любой сотрудник правоохранительной системы знает, что самые ценные улики можно собрать в период времени, максимально приближенный к моменту преступления. Чем больше времени проходит, тем сложнее восстановить картину событий, собрать доказательства, которые можно предоставить в суде», — отметил также Кисничан.

Прокурор ПМР Александр Дели и министр юстиции Ольга Зварыч также выступили против законопроекта. Глава Минюста высказала недоумение с тем, что «в проекте, предложенном депутатами, неприкосновенность должна распространяться пожизненно».

На том же заседании был утвержден в первом чтении проект, закрепляющий на законодательном уровне институт парламентского расследования. Такую форму контроля планируется использовать в отношении «решений, имеющих большое общественное значение и предполагающих нанесение ущерба государству».

За воспрепятствование проведению парламентского расследования предложено ввести уголовную ответственность. «Необходимо воспитать уважение к избранникам народа. Мы выступаем за то, чтобы решения выполнялись в рамках закона, не было коррупции, движение средств было прозрачным. Если человек живет честно, он не будет бояться парламентского расследования. Важно также поднять авторитет депутата, который в полной мере сможет реализовать свои контрольные функции», — пояснила вице-спикер Галина Антюфеева.

Министр юстиции Ольга Зварыч отметила, что представленный проект закона содержит ряд механизмов, который позволяет выходить за рамки парламентских полномочий. «Ряд инициатив, которые вносятся депутатским корпусом, содержат нормы, расширяющие полномочия и компетенцию Верховного совета, тем самым нарушая баланс системы сдержек и противовесов, уменьшая роль и значение, ограничивая функции органов исполнительной власти», — заявила глава Минюста.

Кроме этого, несмотря на протесты представителей правительства, депутаты приняли во втором чтении законопроект, наделяющий Верховный совет правом рассматривать некоторые категории законопроектов без учета мнения исполнительной власти, если заключение от правительства на проект не поступило в 30-дневный срок.

В правительстве считают, что это противоречит принципу разделения властей. Депутаты же утверждают, что это позволит «не допустить необоснованного блокирования законотворческого процесса». «В течение последних нескольких лет происходила дестабилизация законотворческого процесса из-за не предоставления исполнительным органом власти заключений на законопроекты», — подчеркнул Вадим Красносельский. Теперь же, по его словам, ни один документ, находящийся на рассмотрении в парламенте, «не будет лежать на полке».

Вице-премьер Александр Кисничан заметил, что имеет место и обратная ситуация — когда внесенные в парламент правительством законопроекты не рассматриваются не нескольку лет. «На прямой вопрос, каким образом правительству или иным субъектам законодательной инициативы реагировать на игнорирование рассмотрения выдвинутых инициатив, депутатский корпус ответа не дал», — отметил Кисничан.