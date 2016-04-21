Москва, 22 апреля, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Россия намерена тесно взаимодействовать с мировым сообществом в борьбе с незаконным распространением наркотиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём приветствии участникам Специальной сессии Генассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. CCCР Охотники за опиумом

По мнению президента, наркобизнес сегодня превратился в «одну из наиболее агрессивных форм транснациональной преступности» и представляет «реальную опасность для государства и общества». «Доходы наркокартелей также служат источником финансирования террористических и экстремистских группировок», — отметил Путин.

«Очевидно, что эффективно противостоять этому злу можно только общими, скоординированными усилиями, в полной мере используя потенциал трёх антинаркотических конвенций ООН», — подчеркнул президента России. Он выразил надежду, что «за согласованными дипломатическими формулировками последуют конкретные шаги по их практической реализации — как на национальном, так и на межгосударственном уровне».

«Со своей стороны Россия намерена и далее наращивать работу по пресечению незаконного оборота наркотических веществ в тесном взаимодействии с другими членами мирового сообщества», — заключил российский президент.