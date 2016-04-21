Барселона, Испания, 22 апреля, 2016, 00:14 — ИА Регнум. После двух подряд ощутимых поражений от «Барселоны», краснодарцы сумели собраться на игру, которую проигрывать было нельзя. Всю игру счёт был примерно равным, то пять очков вели гостьи, то хозяева, а закончилось основное время вничью. В овертайме же «Локомотив-Кубань» сумел сломить сопротивление каталонцев, и теперь команда, которая пройдёт в Финал четырёх, определится в пятом матче серии.

utp-sport.ru Баскетбол

[[[flag-es]]] «Барселона» (Испания) [[[flag-ru]]] «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) 80:92 (19:21, 16:19, 19:11, 22:25, ОТ 4:16)

Место в Финале четырёх уже завоевали московский ЦСКА, турецкий «Фенербахче» и испанский «Лабораль Кутча». Последний участник финального турнира Евролиги определится в Краснодаре в следующий вторник, 26 апреля.