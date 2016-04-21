Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приветствовал решение руководства Парагвая направить на юбилейный ХХ Петербургский международный экономический форум крупную делегацию во главе с министром иностранных дел. Об этом он заявил на встрече с председателем Палаты сенаторов Национального конгресса Республики Парагвай Марио Абдо Бенитесом. Встреча прошла в Смольном 21 апреля с.г. Георгий Полтавченко также предложил открыть в Парагвае информационно-деловой центр Санкт-Петербурга, сообщает «Петербургский дневник». Отметим, что Российского центра науки и культуры в Парагвае нет.

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Среди основных направлений сотрудничества в ходе переговоров в Смольном были выделены взаимодействие в топливно-энергетической сфере, образовательные и культурные проекты.

Накануне визита в Санкт-Петербург парагвайская делегация посетила Москву. 19 апреля Марио Абдо Бенитес провел переговоры с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Парламентская делегация из Парагвая была принята также главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Россия и Парагвай выразили стремление к политической консолидации, расширению торговли. экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей, сообщает Prensa Latina.

Парагвай — страна далекая, но с Россией связанная тесными узами. 12 июня 1935 года победно завершилась война Парагвая с Боливией, так называемая Чакская война. Неоценимый вклад в эту победу внесли русские офицеры, для которых, после Гражданской войны в России, Парагвай стал новой Родиной. В Асунсьоне есть улицы, названные в честь наших соотечественников, проживают потомки эмигрантов с территории России, писало ранее ИА REGNUM.