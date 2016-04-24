Москва, 24 апреля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Самые новые анимационные работы «Союзмультфильма» теперь демонстрируются в кино. Сегодня в московском кинотеатре «Пионер» состоится показ мультфильмов для детей, которые уже успели завоевать награды на престижных анимационных фестивалях.

Цитата из м/ф «Морошка». реж Полина Минченок. 2015. Россия Дружба

Показ пройдет в рамках совместной программы «Детского Пионера» и «Союзмультфильма», приуроченной к 80-летию студии и Году российского кино.

О знаменитых новинках расскажут художественный руководитель киностудии Михаил Алдашин и режиссёры Полина Минченок и Наталья Суринович.

«То хорошее, что есть в «Союзмультфильме», ни в коем случае нельзя растерять. Мне кажется, если снимать под маркой этой студии, необходимо чувствовать ответственность, делать в первую очередь детское и доброе кино», — делится мнением Полина Минченок, режиссер мультфильма «Морошка», — «Почему «Морошка»? Эта ягода редко, но встречается под Питером. Найти морошку, гуляя по лесу, — это счастье. Вот и наша героиня, единственная, не испугалась, пожалела дикого зверя, сейчас такое тоже редкость. Еще морошка ассоциируется с чем-то очень чистым и настоящим. Вот и фильм получился — про искреннюю детскую веру в невозможное».

Цитата из м/ф «Морошка». реж Полина Минченок. 2015. Россия Морошка

В программу показов вошли:

«Морошка» — дебютный фильм Полины Минченок, история о дружбе девочки и волка. Приз за лучший фильм для детей на фестивале в Суздале;

«Даша и людоед» Натальи Суринович — мультфильм ответит на вопрос, как сделать из людоеда Петра Ильича композитора. Людоед из мультфильма получил Национальную анимационную премию «Икар» как лучший персонаж;

«Джек-простак» Александра Черногорова — две параллельные истории, казалось бы, несовместимых героев, деревенского простачка и дочери богатого эсквайра, в итоге сходятся в одну;

«Мама-цапля» Марины Карповой — лирическая сказка о болотной цапле, которая встречает потерянных детенышей других животных и становится для них мудрой мамой. Приз за лучший короткометражный фильм на фестивале в Суздале;

Выпуск №39 сборника «Веселая карусель», уже успевший собрать призы и награды на российских и международных фестивалях. В выпуск вошли мультфильмы «Почему исчезли динозавры», «Бегемот и компот» и «Коровка».

Цитата из м/ф «Мама-цапля». реж Марина Карпова. 2015. Россия Семейство

"За последнее время на «Союзмультфильме» сняли много прекрасных детских фильмов, которые пока видел только фестивальный зритель. К сожалению, часто так бывает, что фестивальный зритель становится и последним. А для студии очень важно, чтобы молодое кино доходило до широкой аудитории», — сообщает куратор образовательных проектов «Союзмультфильма» Наталья Авдеева в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, — «Проект с кинотеатром «Пионер» — это отличная возможность показать новые фильмы студии на большом экране. Раньше была замечательная практика — в кино перед сеансами показывали короткие мультфильмы, уже не говоря про те кинотеатры, которые крутили только детские киноленты. Вот бы нам что-то такое сделать и показывать детям хорошие мультфильмы».

Напомним, в 2016 году киностудия «Союзмультфильм» празднует 80-летний юбилей. В течение всего года в Москве будут проходить выставки, показы старых и новых фильмов студии, образовательные программы для детей, мастер-классы, открытые лекции и многое другое.