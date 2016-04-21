Бухарест, 21 апреля, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Румыния рассчитывает воспользоваться потеплением в отношениях с Украиной, чтобы решить в свою пользу еще ряд спорных вопросов между Бухарестом и Киевом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на состоявшейся 21 апреля в президентском дворце Котрочень в Бухаресте совместной с Петром Порошенко пресс-конференции президент Румынии Клаус Йоханнис долго заверял гостя из Киева в поддержке Бухарестом «суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

Рембрант. Меняла. 1627

Йоханнис добавил, что «европейские и евроатлантические устремления» Украины и их поддержка Румынией являются «прочной основой для существенного прогресса в двусторонних отношениях».

Далее он приветствовал подписание протокола о перезапуске работы совместного румыно-украинского президентского комитета и выразил надежду, что протокол поможет осуществить шаги по разрешению многих спорных вопросов, давно стоящих на повестке дня — таких, например, как «проблема» канала «Быстрое».

Напомним, Бухарест обвиняет Киев в том, что строительство Украиной канала «Быстрое» (глубоководный канал Дунай — Чёрное море) в дельте Дуная и установка там плотины оказывает негативное влияние на окружающую среду в природном заповеднике дельты реки. В свою очередь Украина до недавних пор игнорировала позицию Бухареста, связывая ее с желанием Румынии вытеснить Украину из устья Дуная, где Киев составляет экономическую конкуренцию Бухаресту.

Румыния также намерена усилить свое гуманитарное, культурное и дипломатическое присутствие в Северной Буковине и на Украине в целом. Йоханнис, в частности, выразил надежду, что вслед за открытием филиала Румынского культурного института в Черновцах аналогичная структура начнет свою работу и в Киеве.

Президент Румынии также приветствовал намеченное на май открытие румынского консульства в Солотвино (Закарпатская область Украины). Кроме того, Йоханнис предложил построить мост на реке Тиса между Сигетом и Солотвино, а также открыть ряд новых пограничных пунктов.

«Мы пришли к мнению, что крайне важно развивать трансграничные и региональные проекты по сотрудничеству в различных областях — экономике, туризме, охране окружающей среды, строительстве инфраструктуры. Подобные меры оказывают существенное влияние на качество жизни граждан двух стран и укрепление связей между ними», — сказал румынский лидер.

Он добавил, что у Румынии и Украины есть много общих интересов в сфере энергетики. «Украина остается важной частью европейской энергетической архитектуры», — подчеркнул Йоханнис.

Петра Порошенко в Бухаресте также принял премьер-министр Румынии Дачиан Чолош. На встрече обсуждалось текущее состояние двусторонних отношений, политическая ситуация и ситуация в сфере безопасности на Украине, в также отношения Киева с ЕС.

Чолош высказал мнение, что создание нового правительства в Киеве «предоставляет возможность для ускорения внутренних реформ и стабилизации соседнего государства». Премьер Румынии также заверил Порошенко в поддержке Бухарестом Киева в том, что касается реализации реформ и внедрения обязательств, взятых перед ЕС.