Брюссель, 21 апреля, 2016, 23:28 — ИА Регнум. В Бельгии произошла автоматическая остановка третьего реактора атомной электростанции «Дул» во Фландрии. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал RT.

Alf van Beem АЭС «Дул» в Бельгии

Сообщается, что эксперты устанавливают причину автоматической остановки.

Соседние с Бельгией страны ранее потребовали доказательств безопасности и надежности энергоблоков двух бельгийских АЭС — «Дул» и «Тианж».

Ранее федеральный министр окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Барбара Хендрикс попросил власти Бельгии временно приостановить эксплуатацию третьего реактора АЭС «Дул» во Фландрии и второго энергоблока АЭС «Тианж» в Валлонии до тех пор, пока не будут предоставлены доказательства их безопасности.

Таких же доказательств просят Нидерланды и Люксембург.

В последнее время на двух бельгийских АЭС постоянно происходят технические сбои, которые приводят к автоматической остановки реакторов. Стальные корпуса реакторов также вызывают опасения.