Минск, 21 апреля, 2016, 23:20 — ИА Регнум. «Вся эта говорильня ничего нового не принесла. Обычные обвинения в сторону России, к которым сегодня добавились ещё и теплые слова о ЕС и США», — констатировал 21 апреля в комментарии корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая заявления Александра Лукашенко, выступившего с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

ИА REGNUM

«Забавно слышать, что на Западе от Лукашенко никогда не требовали решать, с кем надо дружить, а в России требовали, — отметил политолог. — Хотя только из уст Лаврова много раз слышались слова о том, что в Кремле приветствуют нормализацию отношений».

По мнению эксперта, основным достоинством очередного послания руководителя постсоветской республики народу и членам обеих палат Нацсобрания была относительная краткость. Некоторые заявления Лукашенко и вовсе выглядели, мягко говоря, некорректно, считает эксперт.

«Идея о том, что нам хотелось бы поиметь «на халяву» месторождения нефти в России — это уже ни в какие ворота не лезет. Скоро будут требовать включить содержание Белоруссии в российский бюджет», — сказал Радов.

«Да и слова о том, что в Белоруссии нет «белорусизации» на фоне последних событий является совсем неприкрытым обманом и шантажом России. Ведь был намёк на то, что только Александр Григорьевич удерживает страну от возврата к «нацвременам». Мол, если деньги в Москве перестанут выдавать, мы можем и подправить процесс, и все русские снова на чемоданы сядут», — сказал белорусский политолог.

«В общем, сложилось впечатление, что Александр Григорьевич снова подготавливает слушателей к «всенародному собранию», на котором снова обвинит Россию в провале своих обещаний пятилетней давности. Хотя, конечно, мы с русскими братья», — сказал Радов.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 21 апреля в Нацсобрании Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что не собирается подписывать соглашение с Евросоюзом об ассоциации, и не собирается быть «на побегушках» у России. «Давайте жить дружно», — процитировал он кота Леопольда из советского мультфильма. «Вот не заговорить бы этот нормальный процесс», — сказал он об отношениях с Западом.