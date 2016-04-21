Кингстон, 21 апреля, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Крупнейший в мир сайт о путешествиях TripAdvisor составил рейтинг лучших в мире островов по версии туристов. В первую тройку попала Ямайка. Отметим, что правительство Ямайки намерено поощрять инвестиции в развитие туризма и создание новых совместных предприятий. Причем, направляться инвестиции будут не только в развитие элитных отелей, но и гостиниц, рассчитанных на класс «эконом», комментирует Jamaica Gleaner.

Пляж. Ямайка

Столица Ямайки — Кингстон — включена в список креативных городов ЮНЕСКО в музыкальной категории. По мнению ямайского руководства, это позволит обновить город и привлечь больше иностранных туристов. Министр туризма Ямайки Дамион Кроуфорд назвал это событие «значительным достижением», которое может укрепить имидж страны и будет способствовать ее развитию, сообщает Jamaica ObserverВ список лучших попал еще один остров в Карибском море — Провиденсиалес. Остров принадлежит государству Теркс и Кайкос, которое входит в состав Британских заморских территорий. На острове проживает более двадцати тысяч населения, но отсутствуют обособленные муниципальные образования. До 1964 года на острове не имелось какой-либо инфраструктуры, включая дороги, транспорт, связь и электричество. Развитие островной инфраструктуры началось в 1984 году, после открытия первых отелей и казино.