Минск, 21 апреля, 2016, 23:11 — ИА Регнум. «Опасаться затягивания этапа «говорильни» с Западом не стоит. Ведь говорильня с Востоком тянется уже пару десятков лет. Собственно, во многом благодаря чему-то подобному Александр Григорьевич так долго удерживает президентское кресло. Да и оказался он в нем, также не в последнюю очередь благодаря этому», — констатировал 21 апреля в комментарии корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая заявления Александра Лукашенко, выступившего с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Что же касается настаивания президента РБ на выстраивании торгово-экономических отношений с Западом, то здесь прежде стоит определиться с тем, чем торговать-то будем? Что предложить-то можем? Вроде лавочка халявных нефтепродуктов прикрылась, да и цены на них, мягко говоря, не радуют. Вот и получается, что кроме говорильни о том, какие плохие соседи на Востоке предложить Западу нечего», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Александр Лукашенко констатировал угрозу новой «холодной войны» и нарастание негативных тенденций в СНГ. В рамках международной проблематики в своём докладе он констатировал «активизацию диалога с США» и «конструктивное разноплановое сотрудничество с Евросоюзом», отметив, что наступил новый этап отношений с Западом, который хоть и является по сути «говорильней», но её недопустимо заболтать.