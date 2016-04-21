Москва, 21 апреля, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации не берётся определить точную дату восстановления авиационного сообщения между Россией и Египтом. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил журналистам заместитель министра транспорта Николай Асаул.

Зал ожидания

Он рассказал, что российская сторона сейчас активно работает с аэропортами Арабской Республики Египет для того, чтобы убедится в полной безопасности этих воздушных гаваней.

«Когда будет стопроцентная уверенность, полеты в эту страну возобновятся», — подчеркнул Асаул.

Чиновник подчеркнул, что российская сторона хочет скорейшего восстановления авиасообщения с Египтом. Возможно это произойдет ещё в этом сезоне.

«Я сроки точно не назову. Работа ведется. В этом году это произойдет, точную дату я не назову», — сказал Асаул.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в 2015 году, после того, как в небе над Синаем был взорван пассажирский самолет A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».