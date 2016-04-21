Ереван, 21 апреля, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Азербайджанский МИД пытается возложить вину за события 2 апреля на армянскую сторону, с целью избежать ответственности за военные преступления, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении в ответ на утверждения МИД Азербайджана о том, что за развязанные 2 апреля военные действия несет ответственность армянская сторона.

easymlm.ru

«Баку не в первый раз делает безуспешные попытки исказить очевидную действительность. Наши международные партнеры в ходе контактов также считают, что, несомненно, именно Азербайджан совершил широкомасштабное нападение вдоль всей линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, в результате чего погибли и были ранены сотни человек, были осуществлены военные преступления», — заявляет МИД Армении.

«Армения строго осуждает безрезультатные попытки Азербайджана поставить под сомнение бессрочный трёхсторонний договор о перемирии между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией от мая 1994 года. Это опасный шаг, который грозит ещё сильнее дестабилизировать ситуацию в регионе.

Развязывание Азербайджаном агрессивных боевых действий в начале апреля не только не ведет к прекращению действия соглашения о перемирии, а влечет за собой ответственность нарушившей его стороны. Все вышеуказанное демонстрирует, что, несмотря на все призывы международного сообщества продолжить переговоры под эгидой сопредседательства Минской группы, истинная цель Баку состоит в торпедировании процесса урегулирования. Об этом свидетельствует и тот факт, что в объемном заявлении министерства иностранных дел Азербайджана не только нет ни единой ссылки на заявления глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но вообще отсутствует какое-либо упоминание о сопредседательстве Минской группы — единственного формата, имеющего международный мандат посредничества.

Азербайджан пытается представить переговоры, как процесс обсуждения вопросов, интересующих лишь Баку. Очевидно, что для отрезвления Баку уже не достаточны призывы, необходимы четкие шаги с целью призвания Азербайджана к порядку и его возвращения в конструктивное русло», — заключает министерство иностранных дел Армении.

21 апреля МИД Азербайджана распространил заявление, в котором в частности говорится, что в ночь на 2 апреля все позиции Азербайджана на линии соприкосновения войск и ряд населенных пунктов, где компактно проживает гражданское население подверглись обстрелу из тяжелого вооружения.