Абуджа, 21 апреля, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр встретилась с протестующими в столице Нигерии, которые держат ежедневный траур по школьницам, похищенным террористами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Daily Mail.

DFID Нигерийские студентки

«Я пришла сюда в знак солидарности с каждым из вас, кто стоит здесь каждый день», — сказала Пауэр собравшимся в Абудже, пообещав помочь найти пропавших 219 девушек.

Американский дипломат на встрече с нигерийским президентом Мохаммаду Бухари заявила, что США будут работать с Нигерией и соседними странами, чтобы побороть «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спасти похищенных людей.

«Вы думаете, мы великая держава, если мы реально хотим этого, мы можем просто щелкнуть пальцем. Я надеюсь это так», — говорит Пауэр.

«Мы никогда не сдадимся, как и вы никогда не сдадитесь», — добавила она.