Буэнос-Айрес, 21 апреля, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Согласно версии журнала Time в список ста самых влиятельных персон мира попал президент Аргентины Маурисио Макри. Отметим, что отношение к Маурисио Макри в самой Аргентине достаточно не однозначно. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер обвинила Макри в «цинизме и двуличии». В стране не прекращаются массовые акции протеста против социальной и экономической политики Маурисио Макри.

diariolareforma.com.ar Маурисио Макри

Социологи фиксируют снижение рейтинга президента Аргентины Маурисио Макри. По данным группы Haime & Asociados, по сравнению с декабрем рейтинг Маурисио Макри упал в феврале с 62 до 53 процентов. Число же противников нового правительства выросло с 18 до 30 процентов. По данным социолога Рауля Арагона, в декабре 80 процентов респондентов назвали правление Маурисио Макри демократичным, в ферале только 60 процентов дали такую же оценку. Социологическая группа Poliarquía отмечает, что чило респондентов, одобряющих действия администрации Маурисио Макри упало с 71 процента до 53 процентов, сообщает TeleSur.

Однако, значительная часть аргентинского общества лояльна к новому президенту. И даже то, что ему имя засветилось в «Панамских документах» не изменило их отношения к Маурисио Макри. Социолог и автор исследований об общественных движениях в Аргентине Федерико Шустер (Federico Schuster) так охарактеризовал ситуацию: «Макри только что избрали, и аргентинцы еще пытаются понять, что будет дальше. Однако если бы новость прозвучала до президентских выборов, Макри, вероятно, не победил бы… Коррупция возмущает аргентинцев, но они готовы с ней смириться, если у них все складывается хорошо на экономическом уровне», сообщает Slate.fr.