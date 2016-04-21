Москва, 21 апреля, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к акции благодарности к жителям польского города Жешув, которые отказались демонтировать в своём городе памятник советским воинам.

Твит мэра Москвы

«Присоединяюсь: Спасибо, Жешув!», — написал в микроблоге столичный градоначальник, снабдив запись ссылкой на соответствующую новость Russia Today.

Напомним, инициатором флэшмоба накануне выступил шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов, первым разместив на своей странице в «Фейсбуке» снимок со словами — Dziękujemy Rzeszowowi za pamięć («Спасибо Жешуву за память»).

За два дня призыв распространили более 1000 человек из разных регионов России, Украины, ДНР и самой Польши. Также появились первые публикации об акции ‪в польских СМИ. Например, портал Eska. pl недоумённо спрашивает: «За что нас благодарит Россия? Этот материал вызвал немалую сумятицу».

ИА REGNUM напоминает, что в Жешуве установлены два «советских» памятника. Первый — монумент Благодарности Красной армии на площади Жертв гетто, открытый в 1950 году. Второй — памятник Делу Революции, открытый 1 мая 1974 года.

С предложением снести монументы обратился польский НКО «Европейский центр преследования коммунистических и фашистских преступников». Тогда мэрия города провела опрос среди горожан, 90% которых высказались против демонтажа.