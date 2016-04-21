Эль-Кувейт, 21 апреля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. В Кувейте стартовали мирные переговоры по Йемену с целью остановить длящуюся уже более года горячую фазу конфликта с участием ВС саудовской коалиции, передает Associated Press. По статистике ООН, из 9000 тысяч погибших в ходе войны треть — гражданские лица.

cairoportal.com Йемен. Хуситы

Изначально переговоры были запланированы на 18 апреля, но были отложены из-за бойкота со стороны йеменских повстанцев из племени хуситов.

Попытки установить режим прекращения огня предпринимались и раньше, но проваливались. Раунд дипломатических усилий призван остановить конфликт между правительством Йемена и хуситами, на чьей стороне выступает также свергнутый в 2012 году президент Али Абдалла Салех.

За день до переговоров хуситы предупредили, что приостановят участие в мирном процессе, если противоположная сторона продолжит нарушать режим прекращения огня, объявленный с 10 апреля.