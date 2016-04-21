Венесуэла: что страшнее — ограничение электричества или дефицит пива?
Каракас, 21 апреля, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Одной из основных причин, благодаря которой к власти в парламенте Венесуэлы пришла оппозиция, стал повальный дефицит. В том числе товаров первой необходимости. Как сообщило агентство Blumberg, дефицитом может стать и пиво, которое в условиях жаркого климата является одним из самых популярных напитков в Венесуэле. Крупнейший производитель пива в стране — компания Empresas Polar SA проинформировала, что будет вынуждена прекратить производство пива, потому что не может получить иностранную валюту, необходимую для приобретения солодового ячменя.
Ранее лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Венесуэлы Энрике Каприлес подверг резкой критике экономическую политику Николаса Мадуро. Он заявил, что еще не бывало такого, чтобы в стране с огромными запасами нефти «нечем было помыться — нет даже мыла», сообщает издание Gaestion. Накануне президент Венесуэлы заявил, что подача электроэнергии скоро примет нормированный характер.
Тяжелая экономическая ситуация в стране активно используется лидерами оппозиции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта оппозиционная коалиция Венесуэлы заявила, что будет наращивать усилия, чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро до окончания срока его полномочий.