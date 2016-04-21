Каракас, 21 апреля, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Одной из основных причин, благодаря которой к власти в парламенте Венесуэлы пришла оппозиция, стал повальный дефицит. В том числе товаров первой необходимости. Как сообщило агентство Blumberg, дефицитом может стать и пиво, которое в условиях жаркого климата является одним из самых популярных напитков в Венесуэле. Крупнейший производитель пива в стране — компания Empresas Polar SA проинформировала, что будет вынуждена прекратить производство пива, потому что не может получить иностранную валюту, необходимую для приобретения солодового ячменя.

Эдуард фон Грютцнер. После тяжелой сессии. 1892

Ранее лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Венесуэлы Энрике Каприлес подверг резкой критике экономическую политику Николаса Мадуро. Он заявил, что еще не бывало такого, чтобы в стране с огромными запасами нефти «нечем было помыться — нет даже мыла», сообщает издание Gaestion. Накануне президент Венесуэлы заявил, что подача электроэнергии скоро примет нормированный характер.

Тяжелая экономическая ситуация в стране активно используется лидерами оппозиции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта оппозиционная коалиция Венесуэлы заявила, что будет наращивать усилия, чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро до окончания срока его полномочий.