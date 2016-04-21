Степанакерт, 21 апреля, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Фракции Национального собрания Нагорного Карабаха выступили с заявлением, в котором выражается обеспокоенность судьбой осужденного в России на 4 года лишения свободы предпринимателя и мецената Левона Айрапетяна.

Photolure Левон Айрапетян

Как передает пресс-служба парламента Нагорного Карабаха, в заявлении отмечается:

Несколько дней назад Замоскворецкий суд Российской Федерации вынес приговор известному предпринимателю и меценату Левону Айрапетяну, обвинив его в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ) и приговорив его к 4 годам лишения свободы.

Депутатские фракции парламента Арцаха выражают свою обеспокоенность по поводу нынешнего тяжелого состояния здоровья Левона Айрапетяна. Серьезное беспокойство вызывает перечень заболеваний, обнаруженных у него (рак, сахарный диабет, артериальная гипертония, постинсультное состояние), который в тюремных условиях представляет угрозу для его жизни.

Будучи патриотом и преданным сыном своего народа, Левон Айрапетян на протяжении долгих лет осуществлял множество благотворительных программ в Арцахе, способствуя развитию родной страны. Важное место в его деятельности занимало укрепление армяно-российских дружественных связей.

Учитывая изо дня в день ухудшающееся состояние здоровья Левона Айрапетяна, депутатские фракции НС НКР призывают правоохранительные органы Российской Федерации из гуманных соображений в рамках действующего законодательства пересмотреть условия лишения свободы, существенно смягчить наказание при объективном пересмотре дела и освободить его».

21 апреля также стало известно, что открытое обращение руководителю внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову отправили армяне Нагорного Карабаха.

Авторы письма просят учесть заслуги Айрапетяна перед Россией. К обращению приложен также видеоматериал, в котором о делах Айрапетяна высказывается сам Лавров. На праздновании 60-летия Айрапетяна он заявил следующее:

«Все, что он делал, так или иначе, сказывалось на авторитете Российской Федерации за рубежом: и частная инициатива, и средства массовой информации, и внимание к молодежи, и уважение к религиозным традициям — все это то, что формирует образ государства на мировой арене. Поэтому Левон Гургенович внес колоссальный вклад в международное сотрудничество».

14 апреля замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бизнесмена и директора ИД «Собеседник» Левона Айрапетяна, признанного виновным по делу о хищении $700 000 у матери экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.