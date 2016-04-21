Богота, 21 апреля, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас заявил, что в настоящий момент ведется расследование более трехсот пятидесяти случаев угроз и нападений на правозащитников. По мнению Вильегаса, одной из причин этих криминальных действий является попытка торпедировать процесс мирного урегулирования в стране. В свою очередь, министр внутренних дел Хуан Фернандо Кристо подтвердил, что тоже связывает насильственные действия с теми, кто заинтересован в продолжении внутреннего гражданского конфликта, сообщает RCN.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Военнослужащий ВС Колумбии

Адвокат и бывший сенатор Пьедад Кордова также предупреждает о росте военизированных групп в ряде регионов страны. Эти группа организуют наемные убийства лидеров общественных организаций, левых партий и правозащитников. Представитель ООН по правам человека в Колумбии Тодд Хауленд заявил, что нужны срочные усилия, чтобы остановить наступление банд, комментирует Noticias MVS.

Напомним, что с 2012 года в Гаване проходят официальные переговоры между властями Колумбии и FARC-EP, которые могут завершиться подписанием мирного договора в ближайшее время. Кроме этого, в ближайшее время начнутся переговоры между официальной Боготой и Армией Национального освобождения — колумбийской леворадикальной террористической организацией, сообщало ранее ИА REGNUM