Тегеран, 21 апреля, 2016, 22:12 — ИА Регнум. Власти Ирана назвали «грабежом» постановление Верховного суда США о выплате в $2 млрд из замороженных иранских активов семьям американцев, погибших якобы по вине Тегерана, передает Reuters.

Кукрыниксы. «Держи вора!!!». 1958

Судебное решение было вынесено 20 апреля, когда президент США Барак Обама вылетел в Саудовскую Аравию, чтобы скоординировать усилия стран Персидского залива для сдерживания ИРИ.

«Это категорически отклоняется. Это воровство … это кража денег Ирана, и мы осуждаем ее», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Хосейн Ансари Джабер.

«Решение несовместимо с международными правом», — добавил он.

Суд пришел к выводу, что Конгресс США не нарушил полномочия судов в 2012 году, когда принял закон, по которому замороженные иранские активы размером $2,65 млрд должны быть переведены семьям погибших. Последние выиграли тяжбу против Ирана в федеральном суде в 2007 году.