Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 01:47 — ИА Регнум. На реках и озерах Ленинградской области сегодня, 22 апреля, открывается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пьер Огюст Ренуар. Завтрак катающихся на лодках. 1881

В документе отмечается, что начало навигации для маломерных судов стало возможным в связи с полным очищением рек ото льда, устойчивым переходом среднесуточных температур к положительным значениям, отсутствием угрозы обледенения судов при сложившихся метеорологических условиях.

Напомним, что навигация для маломерных судов в Ленобласти была закрыта с 17 ноября 2015 года.

В связи с началом навигации региональное управление МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании плавательных средств.

Наиболее распространенные административные правонарушения, выявляемые на водоемах области инспекторами ГИМС, — это управление судном без документов, необходимых для допуска к его управлению, выход резиновых лодок с нарушением пассажировместимости и грузоподъемности, а также отсутствие спасательных средств и удаление от берега за пределы судового хода, что в условиях весенней переменчивой погоды может привести к трагическим последствиям.

Рыбакам не стоит забывать о наличии на борту средств спасения и сигнализации. Перед уходом на рыбалку нужно обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Вместе с тем, сотрудники рыбоохраны напоминают, что до 20 июня ходить с мотором на всех водоёмах Ленобласти запрещено. Это связано с нерестовым периодом у рыбы. Исключение сделано только для специализированных судов.

Напомним, что навигация на реках и каналах Петербурга началась 10 апреля.