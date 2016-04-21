Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 21 апреля, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Альянс за свободную суверенную ассоциацию призвал спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Пола Райана начать процесс деколонизации Пуэрто-Рико. Напомним, что этот Альянс участвовал в 2012 году в консультациях о статусе Пуэрто-Рико и является организацией, последовательно выступающей за суверенитет страны. В письме, направленном на имя Пола Райана, высказано требование приступить к деколонизации Пуэрто-Рико, предотвратить финансовый коллапс на острове. После почти ста двадцати лет колониального господства Соединенных Штатов Пуэрто-Рико находится на грани банкротства с государственным долгом 70 миллиардов долларов, комментирует El Nueva Dia.

Флаг Пуэрто-Рико

Как ранее писало ИА REGNUM, губернатор Пуэрто-Рико Алехандро Гарсиа Падилья считает неприемлемым решение Конгресса США создать управление фискального контроля над островом. По его мнению, подобные действия «узурпируют полномочия Пуэрто-Рико». Этот государственный орган, уверен Алехандро Гарсиа Падилья, «не будет отчитываться перед народом» и будет находиться вне зоны ответственности, сообщает Prensa Latina. На сегодняшний день Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает, что оно находится под управлением США (но не является их неотъемлемой частью). Действие Конституции США на территории ограничено. Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления.