Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer выпустила первый трейлер фильма «Великолепная семерка», ремейка сразу двух знаковых картин: одноимённого вестерна Джона Стерджеса 1960 года и японской ленты «Семь самураев» Акиры Куросавы 1954. Картина появится в российском прокате 23 сентября.

Цитата из к/ф «Великолепная семёрка». реж. Джон Стерджес. 1960. США Классический вестерн

Фильм расскажет о семёрке ковбоев, встававших на защиту угнетаемой бандитами деревни. Городок Роуз Крик попадает под контроль промышленника Бартоломью Бога (Питер Сарсгаард). Жителям города не остаётся ничего, кроме как призвать на помощь ковбоев-головорезов. Новоявленные защитники полным ходом начинают готовиться к предстоящей схватке.

В режиссёрском кресле ремейка американский режиссёр Антуан Фукуа («Король Артур» 2004, «Стрелок» 2007). Главные роли «великолепной семерки» исполнили Крис Прэтт, Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Мануэль Гарсиа-Рулфо, Винсент Д’Онофрио, Ли Бён-хон и Мартин Сенсеймер.

«Великолепная семёрка» Джона Стерджеса 1960 стала классикой жанра вестерн и адаптацией философской драмы Акиры Куросавы «Семь самураев» — исторического фильма о боевых приключениях самураев в популярном для Японии жанре «дзидайгэки». Картина Стерджеса была номинирована на «Оскар» за лучшую музыку к фильму, написанную композитором Элмером Бернстайном.

В 2013 году фильм вошёл в Национальный кинореестр США, а классический сюжет стал поводом для заимствований. Многие моменты фильма были спародированы в комедии Джона Лэндиса «Три амигос» 1986, а название нового вестерна Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка» недвусмысленно перекликается с оригиналом.