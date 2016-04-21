Ижевск, 21 апреля, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Всем пострадавшим от паводка в Удмуртии планируется выплатить компенсации. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Савельев в рамках заседания выездной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

www.udmurt.ru паводок в Удмуртии

По словам Савельева, ответственные ведомства располагают полной картиной паводковой ситуации благодаря регулярным облетам беспилотников. «Мы сегодня хорошо понимаем ситуацию и имеем полную картину подтопления», — отметил председатель правительства. «Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. В каждом районном центре при главе муниципального образования будет создана комиссия для оценки ущерба. И если людям причинен ущерб, им будет оказана соответственная адресная помощь», — заверил он.

Также в ходе заседания обсуждались предписания регионального управления Роспотребнадзора. Планируется, что подача воды в дома не будет прекращаться, но необходимо провести гиперхлорирование и вести постоянный мониторинг ее качества. С 21 апреля началась противовирусная терапия. Около 500 детей, проживающих на подтопленных территориях и посещающих детские сады, будут привиты от вируса гепатита А, в связи с чем произведена закупка вакцины.

Кроме того, отмечена необходимость планирования восстановительных работ. В их числе — осушение заболоченных в результате паводка территорий, очистка населенных пунктов от материалов, использованных при строительстве дамб, оценка ущерба, нанесенного паводком домовладениям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время остаются подтопленными пять населенных пунктов Удмуртии — города Глазов и Ижевск, поселки Балезино, Игра и Яган. Прогнозируется, что пик паводка будет пройден в ближайшие сутки.