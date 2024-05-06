Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Охранник магазина «Пятерочка», из которого 19 апреля с травмами госпитализировали пожилую петербурженку, арестован на два месяца по решению Приморского районного суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

yugopolis.ru Арест

Гражданина Узбекистана, сотрудника ЧОП Икромджона Набиханова подозревают в самоуправстве с применением насилия в отношении 89-летней пенсионерки. Прокуратура и следствие ходатайствовали о его аресте в связи с тем, что охранник имеет лишь временную регистрацию на территории РФ и может скрыться. Ранее с заместителя директора магазина Марии Прощалыкиной, также участвовавшей в конфликте с покупательницей, взяли подписку о невыезде.

По версии следствия, 19 апреля в магазине «Пятерочка» на Стародеревенской улице Прощалыкина и Набиханов заподозрили пожилую женщину, ветерана Великой Отечественной войны, в воровстве сыра и хлеба. Они решили незаконно обыскать ее, Прощалыкина якобы изъяла у старушки пакет с продуктами, а охранник обхватил ее руками.

Уже на улице, считает следствие, замдиректора схватила старушку за руку, та упала на землю и в результате сломала шейку бедра. Пенсионерку госпитализировали, около шести часов назад ее перевели в реанимацию.

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Отметим, на суде прокуратура особо подчеркивала, что подобное отношение к участнице Великой Отечественной войны недопустимо, тем более накануне очередной годовщины Победы.

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