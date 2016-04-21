Буэнос-Айрес, 21 апреля, 2016, 21:25 — ИА Регнум. В Национальном университете Ланус (Аргентина) стартовали Дни, посвященные к девяностолетию Фиделя Кастро. Памятные мероприятия начались с церемонии открытия памятника легендарному команданте Че Геваре в парке скульптур Латинской Америки. В этом парке ставятся памятники, посвященные выдающимся борцам за свободу Латинской Америки, первым воздвигнутым монументом стала скульптурная композиция, посвященная борьбе Аргентины за Фолклендские острова, сообщает Prensa Latina.

Че Гевара (второй слева) Фидель и Рауль Кастро (сидит) в горах Сьерра-Маэстра, 1954-1956 гг

Отметим, что в 2014 году Национальный университет Ланус присвоил звание Почетного доктора Фиделю Кастро. Свой девяностолетний юбилей Фидель Кастро отметит 13 августа 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Легендарный команданте Фидель Кастро выступил во время заключительной сессии VII съезда Коммунистической партии Кубы, сообщало ранее ИА REGNUM. Рефреном выступления стали мысли великого революционера о коммунизме. Он отметил, что руководить любым народом во времена кризиса — нечеловеческое дело. Но без кризисов изменения были бы невозможны. Говоря о коммунизме, Фидель Кастро отметил, что «это слово выражает наиболее искаженную и оклеветанную концепцию истории — теми, кто имел привилегию эксплуатировать бедных, обездоленных, поскольку они были лишены всех материальных благ, которые обеспечивают работа, талант и энергия человека». Фидель Кастро уверен, что человечество увидит ещё один пример великой социальной революции, пишет Кубинское агентство новостей (ACN).