Курск, 21 апреля, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Курские сенаторы Виталий Богданов и Валерий Рязанский в 205 году на двоих заработали более 70 миллионов рублей, показав самый высокий результат среди представителей Центрального федерального округа. Как сообщает ИА REGNUM, отчеты о доходах членов Совета Федерации и их супругов опубликованы на официальном портале Совфеда.

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Виталий Богданов, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству заработал 64,9 млн, его супруга — 6,8 млн. На сенатора и его супругу зарегистрировано три земельных участка, дачный дом, жилое строение без права регистрации проживания, пять жилых домов, три квартиры, нежилое хозяйственное помещение и машиноместо. На двоих у супругов девять легковых автомобилей, один грузовик, три мотоцикла и автоприцеп.

Валерий Рязанский, председатель комитета по социальной политике, заработал 6,1 млн рублей, его супруга — 450 тысяч. Супруге сенатора принадлежат два земельных участка под ИЖС, два жилых дома, квартира в долевой собственности и гараж. У самого Рязанского — только часть квартиры. Из транспорта у сенатора есть автомобиль Volvo и надувная лодка. Вместе сенаторы от Курской области заработали более 70 млн рублей — это самый высокий совокупный показатель в Центральном федеральном округе.

Что касается других сенаторов из ЦФО, представитель Белгородской области в Совфеде Николай Рыжков задекларировал доход в 5,5 млн рублей, его супруга — 289 тысяч рублей. Из недвижимости на супругов зарегистрирован только дачный дом, транспорта и недвижимости в пользовании у них также, судя по отчету, нет. Коллега Рыжкова Иван Кулабухов за год заработал 5,6 млн рублей, его супруга — 199 тысяч. На сенатора записаны три земельных участка, дом, гараж и автомобиль, у его супруги — квартира. В пользовании у семьи сенатора находятся еще две квартиры.

Доход Сергея Калашникова, сенатора из Брянской области, в 2015 году составил более 6,6 млн рублей, его жены — 165 тысяч. У Калашниковых пять земельных участков, дом, три квартиры и машиноместо. В пользовании супругов находятся также два садовых домика, а ездят они на автомобилях Toyota и Mercedes. Екатерина Лахова, также представляющая Брянскую область в Совфеде, заработала более шести миллионов, ее супруг — 2,1 млн рублей. Вместе они владеют земельным участком, частным домом и двумя квартирами.

Сенатор от Владимирской области Антон Беляков задекларировал доход в 4,6 млн рублей. У него в собственности находятся жилой дом, квартира, восемь автомобилей и два мототранспортных средства. У его коллеги Сергея Рыбакова в отчете сведения о готовом доходе в 5,5 млн рублей. Второму брянскому сенатору из недвижимости принадлежит дачный участок, дом и квартира в долевой собственности с супругой.

Представительница Воронежской области Галина Карелова за год заработала 5,9 млн рублей. За ней записаны квартира, нежилое дачное помещение и парковочное место. При этом личного транспорта у сенатора нет. Сергей Лукин в отчете указал доход в размере 10 млн рублей. У него в собственности находятся два земельных участка, три квартиры, гараж и гидроцикл. Еще одна квартира находится у сенатора в пользовании.

Владимир Бочков (Ивановская область) заработал более пяти миллионов, его супруга — 38,5 млн рублей. Имущество записанное за супругой сенатора: четыре участка под ИЖС, три дома, пять квартир, два помещения и шесть автомобилей. В пользовании у Бычкова находятся две квартиры, у его жены — земельный участок. Валерий Васильев заработал более 49 миллионов, его жена — 113 миллионов рублей. Список недвижимости, принадлежащей семейной паре, выглядит следующим образом: 13 земельных участков, 15 жилых домов, четыре квартиры, гараж, 27 объектов «иного недвижимого имущества» (нежилые постройки, бани, сараи, машиноместа) и два автомобиля. Еще три земельных участка и две квартиры находятся у Васильевых в пользовании.

Сенатор от Калужской области Алексей Александров в год заработал 8,2 млн, его супруга — 6,4 млн. Александровым принадлежат четыре участка земли, три жилых дома, дача, пять квартир, гараж, три нежилых помещения и два автомобиля. В пользовании у супругов находятся еще две квартиры. Юрий Волков задекларировал доход в 4,9 млн, его супруга заработала более 40 миллионов рублей. На двоих у них два участка под ИЖС, жилой дом, квартира, 12 объектов «иного недвижимого имущества» (нежилые помещения, КПП, сети канализации и энергоснабжения), пять автомобилей, самоход, гидроцикл, катер и два прицепа для гидроцикла.

Николай Журавлев, представляющий Костромскую область в Совфеде, в 2015 году заработал более десяти миллионов рублей. Сенатору принадлежат четыре земельных участка и три жилых дома. У его несовершеннолетнего ребенка в собственности находится часть квартиры. Еще три квартиры находятся у сенатора и его ребенка в пользовании. Годовой доход Михаила Козлова составил 1,4 млн рублей, его супруги — 233,6 тысячи. В собственности у них находится только квартира и автомобиль Mitsubushi. Еще одна квартира и приусадебный участок — в пользовании.

Сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе задекларировал доход в 4,6 млн рублей, на его ребенка записана доля в жилом доме, у самого сенатора в пользовании находится квартира. Транспорта у него нет. Ираида Тихонова за год заработала более пяти миллионов рублей, ее муж — 927,5 тыс. рублей. Список недвижимости, записанной на супругов: четыре земельных участка, жилой дом, садовый домик, две квартиры в долевой собственности, гараж в долевой собственности и две легковые машины. В пользовании у них — жилой дом и квартира.

Владимир Круглый (Орловская область) отчитался о доходах в размере пяти миллионов рублей, его супруга — более миллиона. Им принадлежат три земельных участка, три квартиры, дача, гараж и легковой автомобиль. В пользовании супругов находится одна квартира. Сергей Щеблыгин за год заработал 4,6 млн рублей, его жена — 348 тысяч. Супруге сенатора принадлежит земельный участок, дом и баня. У самого Щеблыгина в пользовании квартира и дом.

Представитель от Рязанской области Игорь Морозов в 2015 году получил более пяти миллионов, его жена — более десяти миллионов. На двоих у сенатора с супругой 42 земельных участка, два жилых дома, квартира, два гаража, 14 объектов иного недвижимого имущества (склады, контора, конюшня), два автомобиля, прицеп и коневозка. В пользовании у Морозовых находятся еще 14 земельных участков.

Доход сенатора от Смоленской области Франца Клинцевича составил 5,1 млн рублей, его супруги — 172,9 тыс. На них зарегистрировано четыре земельных участка, два дома, квартира и автомобиль. Жилой дом и гараж находятся у сенатора в пользовании. Его коллега Людмила Козлова также заработала 5,1 млн рублей. Из недвижимости за ней записаны земельный участок, две квартиры, гараж, еще одна квартира находится в пользовании.

Тамбовский сенатор Алексей Кондратьев за год заработал более трех миллионов, его жена — 508 тысяч рублей. На праве собственности супругам принадлежат две квартиры и автомобиль ВАЗ, а четыре земельных участка и две квартиры находятся у них в пользовании. Доход Николая Косарева составил 6,7 млн рублей, его супруги — 1,2 млн. Их недвижимость — два земельных участка, дом, три квартиры и машиноместо. Также сенатору принадлежат два автомобиля.

Виктор Абрамов, сенатор от Тверской области, в отчете указал доход в размере более 25 миллионов рублей, его супруга — 1,2 млн рублей. На двоих у них восемь земельных участков, четыре дома, три квартиры, гараж, машиноместо, гостиница и хозяйственный блок, а из транспорта — два автомобиля и снегоход. Владимир Петров заработал 7,1 млн, его жена — 3,5 млн рублей. Им принадлежат три земельных участка, дом, гараж, машиноместо, хозяйственный блок, два автомобиля и моторная лодка. В пользовании семьи сенатора находятся два участка земли и квартира.

Сенатор от Тульской области Юлия Вепринцева задекларировала 4,7 млн, ее муж — более миллиона рублей. Недвижимость супругов — два земельных участка, квартира, гараж, еще одна квартира находится в пользовании. Из транспорта семье сенатора принадлежат два автомобиля, прицеп, снегоболотоход и маломерное судно «Кайман». Второй тульский сенатор, Игорь Панченко, за 2015 год заработал 5,8 млн рублей. Он задекларировал пять земельных участков, дом, две квартиры, четыре гаража, баню, беседку, гостевой дом и нежилое строение. В пользовании сенатора находятся земельный участок и две квартиры. Из транспорта у сенатора два легковых автомобиля и два рузовика.

Анатолий Лисицын, представляющий Ярославскую область, в 2015 году заработал 6,6 млн рублей, его супруга — 2,1 млн. У семьи сенатора два земельных участка, дача, две квартиры, гараж и три автомобиля. Еще одна квартира находится у сенатора в пользовании. Виктор Рогоцкий, второй ярославский сенатор, отчитался о доходе в 8,1 млн, его супруга заработала 5,2 млн рублей. За семьей сенатора записаны земельный участок, дом, три квартиры, нежилое помещение и автомобиль. Еще одна квартира находится Рогоцкого в пользовании.