Анкара, 21 апреля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. 21 апреля Верховный апелляционный суд Турции отменил судебные решения, принятые по делу «Эргенекон».

rusnext.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Апелляционный суд отменил обвинительные приговоры местного суда на основании недостаточности конкретных доказательств существования террористической организации «Эргенекон», а также ведения незаконной прослушки, заявлений тайных свидетелей, несанкционированного прослушивания телефонных разговоров сотрудников Национальной разведывательной организации (MİT) и незаконных обысков.

Суд также отметил, что обвинения в отношении бывшего начальника Генштаба генерала Илькера Башбуга должны рассматриваться в Верховном Совете.

Напомним, что судебное разбирательство по делу о попытке государственного переворота «Эргенекон», которое считается одним из самых важных юридических процессов за всю новейшую историю Турции, завершилось 5 августа 2013 года, когда 13-й Верховный уголовный суд Стамбула вынес суровый приговор всем обвиняемым.

В соответствии с судебным вердиктом, решившим судьбу 275 подозреваемых, ряд высокопоставленных военных чиновников, журналистов и учёных были приговорены к лишению свободы на несколько сотен лет.

Некоторые фигуранты дела были приговорены к пожизненному заключению.

ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM