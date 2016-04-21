Удар по Эрдогану: Суд Турции отменил все приговоры по делу «Эргенекон»
Анкара, 21 апреля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. 21 апреля Верховный апелляционный суд Турции отменил судебные решения, принятые по делу «Эргенекон».
Апелляционный суд отменил обвинительные приговоры местного суда на основании недостаточности конкретных доказательств существования террористической организации «Эргенекон», а также ведения незаконной прослушки, заявлений тайных свидетелей, несанкционированного прослушивания телефонных разговоров сотрудников Национальной разведывательной организации (MİT) и незаконных обысков.
Суд также отметил, что обвинения в отношении бывшего начальника Генштаба генерала Илькера Башбуга должны рассматриваться в Верховном Совете.
Напомним, что судебное разбирательство по делу о попытке государственного переворота «Эргенекон», которое считается одним из самых важных юридических процессов за всю новейшую историю Турции, завершилось 5 августа 2013 года, когда 13-й Верховный уголовный суд Стамбула вынес суровый приговор всем обвиняемым.
В соответствии с судебным вердиктом, решившим судьбу 275 подозреваемых, ряд высокопоставленных военных чиновников, журналистов и учёных были приговорены к лишению свободы на несколько сотен лет.
Некоторые фигуранты дела были приговорены к пожизненному заключению.
ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM