Дамаск, 21 апреля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Курдское ополчение формирует на севере Сирии армию (Силы обороны автономии — les Forces de protection autonomes, FPA) для защиты автономии, провозглашенной в марте 2016 года. Об этом сообщает французская Le Point.

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«Мы формируем основу для новой армии, чтобы защитить нашу автономию на севере Сирии», — заявил предводитель ополченцев Ренас Роза. Штаб-квартира ополчения располагается у турецкой границы — в Рмейлане, северо-восточная провинция Эль-Хасака.

По словам Роза, обязательное обучение в вооруженных силах проходят тысячи курдов, арабов и сирийских христиан в возрасте от 18 до 30 лет. После двух месяцев обучения, где они проходят курсы военного дела, солдаты проходят службу в вооруженных силах на протяжении девяти месяцев.

Обучением занимаются инструкторы из курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD). В настоящее время курдские формирования контролируют порядка 10% сирийской национальной территории (северо-восток), сдерживая натиск ИГИЛ на границе с Турцией.

Террористы пытаются заполучить контроль над Рмейланом, где расположено крупнейшее в САР месторождение нефти. В регионе имеется 1,3 тыс. нефтяных скважин, из которых действуют лишь 150 единиц, передает Saudi Gazette.