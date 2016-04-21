Лондон, 21 апреля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Великобритания готова принять до 3000 детей-беженцев из Сирии к 2020 году, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

Министр по делам миграции Джеймс Брокеншир говорит, что британское правительство «стремится предоставить жизненно необходимую поддержку и помощь беззащитным детям, которые несправедливо пострадали от этого продолжающегося гуманитарного кризиса».

Оппозиционные политики в Британии недовольны курсом правительства, призывая его принять больше беженцев, перебравшихся в Европу.

Пресс-секретарь по трудовой миграции Иветт Купер заявил, что Британия «не может повернуться спиной к тысячам детей, которые пропали без вести в Европе, потому что детские дома в Италии и Греции переполнены, и другие страны не могут справиться с этим кризисом в одиночку».

По квотам, согласованным на уровне ЕС, до 2020 года Великобритания обязалась принять 20 тысяч сирийцев из лагерей для беженцев в Европе. Однако правительство находится под общественным давлением, чтобы взять на себя еще больше обязательств.