Москва, 21 апреля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Девиз «Библионочи» «Читай кино» Московская библиотека №1 имени Александра Грибоедова воплотит показом фильма «Грибоедов — жив! 220 лет спустя…». Показ и обсуждение картины станут главными событиями вечера 23 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в библиотеке, почётными гостями «Библионочи» станут участники проекта, они проведут творческие встречи и расскажут о съёмках фильма.

Цитата из т/ф «Горе от ума». реж. Михаил Царев. 1977. СССР Лилия Юдина (Наталья Дмитриевна), Виталий Соломин (Чацкий), Валентин Ткаченко (Платон Михайлович)

Фильм «Грибоедов — жив! 220 лет спустя…» был создан стихийно, в ходе проведения смартмоб-проекта, приуроченного к 220-летнему юбилею Александра Грибоедова. В ноябре 2015 года участники снимали на смартфоны или другие устройства собственное чтение отрывков из «Горя от ума» и выкладывали на YouTube. Результатом стал фильм, в котором 220 человек прочли всю комедию примерно за три с половиной часа.

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«Как оказалось, проект «Грибоедов жив» близок многим, задумка эта очень понравилась. Поэтому для всех не реализовавших своё желание прочесть отрывок из пьесы для фильма, мы организуем съёмочную площадку, будем записывать новые голоса, и в нашем фильме появятся новые герои», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM организатор проекта Александра Родионова.

Вся «Библионочь» в московской Библиотеке №1 будет посвящена творчеству Александра Грибоедова.

В программу вечера добавились новые события. Иностранные студенты Российского нового университета подготовили театрализованные отрывки из пьесы «Горя от ума». На русском языке сценки разыграют студенты из Китая, Индии, Кубы, Кореи и других стран.

Кубинских художник Санди Курбэло масляными красками на холсте будет создавать импровизационную картину на тему «Библионочи по-грибоедовски».

Весь вечер в библиотеке будет звучать музыка, которую любил Грибоедов. Посетители услышат произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Моцарта, а также композиции самого Грибоедова — вальсы ми минор и ля-бемоль мажор. «Многие очень удивляются, когда слышат, что эти знаменитые вальсы, которые у всех на слуху, принадлежат творчеству Александра Грибоедова. Большинство знает его только как писателя. Мы постараемся развеять стереотипы и рассказать о всех сторонах жизни этого великого человека», — сообщает Александра Родионова.

Пускать в библиотеку имени Грибоедова будут по спискам. На «Библионочь» действует онлайн-регистрация. Посетить мероприятие сможет 221 человек, количество мест равно количеству лет со дня рождения писателя.