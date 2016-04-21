Ставрополь, 21 апреля, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Доход губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в 2015 году вырос почти на 1 млн рублей и составил 4 миллиона 308 тысяч рублей.

ru.torange.biz Доход

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, крупных приобретений семья в 2015 году не совершала. Имущество, задекларированное в 2015-м, указано и в «декларации о доходах и расходах» за 2014 год. При этом, вся недвижимость Владимировых находится на территории России.

Так, в собственности семьи главы края две квартиры площадью 136,6 и 61,5 квадратных метра. Это недвижимое имущество находится в пользовании у супруги Губернатора и его несовершеннолетних детей.

В собственности Владимирова по прежнему находятся три машиноместа общей площадью 39,4 квадратных метра. При этом единственный автомобиль семьи ВМW X5 зарегистрирован на супругу.

В собственности Натальи Владимировой также два земельных участка с жилыми домами площадью 151,8 и 253,4 квадратных метра и квартира площадью 35,8 квадратных метра. Доход Натальи Владимировой остался практически на прошлогоднем уровне и в 2015 году составил 296,2 тысячи рублей —пособия по уходу за ребенком.