Ижевск, 21 апреля, 2016, 20:54 — ИА Регнум. В Удмуртии наблюдается постепенное улучшение паводковой ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жан-Батист Камиль Коро. Паводок

В поселке Балезино отмечен спад воды. Проводятся подворовые обходы с целью контроля уровня воды в личных хозяйствах и домах. Организован мониторинг метеорологической и гидрологической обстановки. Остаются подтопленными 120 придомовых территорий. В городе Глазов подтоплено 8 придомовых территорий. В поселке Яган Малопургинского района республики под угрозой подтопления 19 домов, в районе действует режим повышенной готовности.

В поселке Игра подтоплено 112 домов и 227 придомовых территории, возведена дамба из сыпучих материалов, которую укрепляют по мере необходимости.

В Ижевске проводятся работы по укреплению дамбы реки Иж, организован круглосуточный контроль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с угрозой подтопления Ленинского и Первомайского районов в Ижевске действует режим повышенной готовности. Накануне подтоплению подверглась территория завода «Ижсталь».

Также 19 апреля в Балезинском районе введен режим ЧС. 20 апреля произошел резкий подъем воды в реке Чепце, который привел к разрушению временной дамбы в поселке Балезино, возведенной для защиты от паводковых вод и подтопления придомовых территорий.

Утром 21 апреля для борьбы с паводком в Балезинский район прибыл сводный мобильный отряд Волжского спасательного центра МЧС, в составе которого 100 человек и 28 единиц техники.