Ставрополь, 22 апреля, 2016, 08:30 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Школа 14-4-2016

В Ставропольском крае в мае 2016 года в пилотном порядке будет проведена Всероссийская проверочная работа (ВПР). В текущем году проверку знаний пройдут все обучающиеся 4 классов Ставропольского края. В следующем году ВПР будет внедрено в начальной школе по всей России.

Внедрение проверочных работ в начальной школе вызвало вопросы у родителей учащихся, которые окрестили ВПР единым госэкзаменом, только в начальных классах.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель кафедры начального образования регионального института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования Валентина Маяцкая, Всероссийская проверочная работа, внедряемая на Ставрополье, — это не ЕГЭ. Цель проведения таких работ, прежде всего, в осуществлении мониторинга результатов перехода на государственный стандарт нового поколения начального общего образования.

В 2015 году выпустились в среднюю школу первые ученики, обучающиеся по ФГОС НОО нового поколения, в этом году они пошли в пятый класс и продолжают образование тоже в соответствии с новым стандартом.

Тема внедрения в регионе ВКР рассмотрена в рамках вебинара по вопросам организации адресной методической помощи учителю начальной школы в решении вопросов подготовки и проведения ВПР-2016, который организован кафедрой начального образования института для региональных учебных заведений.

В этом году выпускники начальной школы выполнят работу по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». В результате выполнения проверочных работ будет выявлен уровень освоения младшими школьниками учебных программ, а также сформированности универсальных учебных действий. Определить этот показатель возможно посредством оценки достижения планируемых результатов обучающимися в начальной школе.

По словам заведующего кафедрой, авторы исследований намерены с помощью проведения ВКР собрать научные данные об уровне образования в начальной школе для дальнейшего совершенствования содержания образовательных программ, методов и средств обучения в начальной школе. Это направлено на обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержки введения ФГОС НОО за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.

«Всероссийская проверочная работа — это не ЕГЭ, поскольку цели у этого вида проверки знаний иные. Результаты ВПР будут использоваться образовательными организациями для оценки личностных результатов обучения, для совершенствования методик преподавания. Органам власти в сфере образования это необходимо для анализа состояния систем образования и формирования программ развития. Родителям и детям это поможет в развитии моделей родительского оценивания и принятии обоснованных решений о выборе образовательных траекторий ребенка», — сказала эксперт.

Отметим, что если результаты ЕГЭ влияют на перспективы дальнейшего поступления выпускника школы в вузы, то ВПР никак не влияет на дальнейшее обучение выпускника начальных классов школы. Вместе с тем, дети уже получают опыт выполнения объёмных работ, а получают психологическую готовность к применению определенных стратегий в ходе выполнения итоговой работы.

Прозрачность проведения работ будет обеспечена камерами видеонаблюдения, которые будут осуществлять запись проведения ВПР, а не онлайн. В дальнейшем эта запись может быть использована учителями для подтверждения подлинности результатов.

С начала учебного 2017/2018 года ВПР будет проводиться во всех регионах страны в штатном режиме.