Ижевск, 21 апреля, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Управление ФАС по Удмуртии возбудило дела по признакам нарушения порядка ценообразования и навязывания невыгодных условий договора в отношении перевозчиков Ижевска — ОАО «ИПОПАТ» и МУП «ИжГЭТ». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного органа, компании не отреагировали на выданное ранее ведомством предупреждение.

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Отмечается, что в феврале текущего года транспортники получили предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, в которых рекомендовалось прекратить взимать плату за транспортные карты, на которые перечисляются средства для оплаты проезда, в размере 45 рублей, поскольку карты должны выдаваться гражданам бесплатно. Без карты отсутствует возможность пользоваться месячным проездным билетом. Компании обязали устранить нарушения до 15 марта 2016 года.

Однако УФАС установило, что перевозчики продолжают распространять транспортные карты, взимая средства сверх установленного тарифа. В соответствии с приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртии, стоимость месячных проездных билетов является предельно максимальной.

«Таким образом, перевозчики не вправе устанавливать размер платы за перевозку пассажиров по месячному проездному билету свыше тарифа, установленного органом регулирования», — отметили в пресс-службе.