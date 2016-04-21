Донецк, 21 апреля, 2016, 20:29 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за последние сутки ВСУ 148 раз обстреляли позиции армии ДНР, совершив 22 нарушения режима тишины. Об этом 21 апреля на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Всего противник выпустил 55 мин из минометов калибра 82 и 120 мм. Кроме того, противник применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Все данные о нарушениях Минских соглашений были переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ», — сказал Басурин.

По его словам, снижение количества обстрелов связано с проведением расследования командованием ВСУ по факту боестолкновений между подразделениями 81-ой отдельной аэромобильной бригады и «добровольческими» батальонами под Авдеевкой.

«Командование «АТО» не заинтересовано в обнародовании правды по фактам перестрелок между радикально настроенными украинскими националистами и военнослужащими элитных подразделений ВСУ, в результате которых за несколько дней погибло более 20 украинских силовиков, что подтверждают обнародованные медперсоналом данные по увеличению численности раненных в военных медицинских учреждениях Украины», — считает Басурин.

Он сообщил, что наиболее интенсивный огонь с применением тяжелого вооружения ВСУ открывали по позициям ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Коминтерново, Донецк (окрестности Петровского района и донецкого аэропорта).

Басурин отметил, что разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение тяжелого вооружения и личного состава ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«В районе населенного пункта Первомайское, 10 км от линии соприкосновения, обнаружено прибытие пяти единиц САУ, а также пяти грузовых автомобилей с боеприпасами», — уточнил он.

Он также проинформировал, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают фиксировать отсутствие в местах отвода запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения ВСУ.

«В отчете СММ ОБСЕ от 20 апреля отмечено отсутствие семи танков Т-64 и двух 82-мм минометов при проверке мест отвода тяжелых вооружений ВСУ. Это говорит о нежелании представителей ОБСЕ добиваться от украинской стороны требований международных договоров… Своими действиями ОБСЕ обеспечивает украинской стороне гарантированное спокойствие во время работы при укреплении своих позиций. А после отъезда наблюдателей с возведенных сооружений и новых позиций ВСУ открывают огонь… Данные факты существенно подрывают имидж СММ ОБСЕ, которая должна обеспечивать не подготовку украинских силовиков к обстрелам территории ДНР, а мир и спокойствие на земле Донбасса», — резюмировал представитель республиканского оборонного ведомства.